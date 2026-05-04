Sonari Assembly Election Result 2026 (सोनारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सोनारी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सोनारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Dharmeswar Konwar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Sushil Kumar Suri को उम्मीदवार बनाया। सोनारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के धर्मेश्वर कोनवार ने जीत हासिल की थी। सोनारी सीट पर हार जीत का अंतर 15117 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार सुशील कुमार सूरी को हराया था।

सोनारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sonari Election Result 2026

यहां देखें सोनारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sonari (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सोनारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Baldev Teli Rs 25,91,825 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 40 Graduate Dhormeswar Konwar Rs 2,20,61,879 ~ 2 Crore+ / Rs 15,82,628 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 55 12th Pass Raju Karuwa / Cases Age Education 0 50 10th Pass Utpal Gogoi Rs 3,49,61,694 ~ 3 Crore+ / Rs 61,89,550 ~ 61 Lacs+ Cases Age Education 1 56 12th Pass

सोनारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sonari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोनारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dharmeswar Konwar 2016 Sri Topon Kumar Gogoi 2011 Sarat Borkotoky

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।