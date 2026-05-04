Sonamukhi Assembly Election Result 2026 (सोनामूखी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सोनामूखी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सोनामूखी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Dibakar Gharami को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Dr. Shyamal Santra को उम्मीदवार बनाया। सोनामूखी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के दिवाकर घरामी ने जीत हासिल की थी। सोनामूखी सीट पर हार जीत का अंतर 10888 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार डॉ. श्यामल संत्रा को हराया था।

सोनामूखी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sonamukhi Election Result 2026

यहां देखें सोनामूखी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sonamukhi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सोनामूखी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Ray Rs 4,36,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 51 10th Pass Ananda Ankure Rs 19,271 ~ 19 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 8th Pass Dibakar Gharami / Cases Age Education 1 48 8th Pass Dilip Kumar Saha Rs 21,71,221 ~ 21 Lacs+ / Rs 9,46,340 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Graduate Kallol Saha Rs 2,26,65,838 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Professional Rahul Bauri / Cases Age Education 1 30 10th Pass Santu Bauri Rs 7,024 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 12th Pass Sudhan Rajak Rs 22,939 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Sujoy Sarkar / Cases Age Education 0 28 12th Pass

सोनामूखी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sonamukhi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोनामूखी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dibakar Gharami 2016 Ajit Ray 2011 Dipali Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।