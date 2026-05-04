Sonai Assembly Election Result 2026 (सोनाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सोनाई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सोनाई विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Karim Uddin Barbhuiya को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Aminul Haque Laskar को उम्मीदवार बनाया। सोनाई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के करीम उद्दीन बरभुइया ने जीत हासिल की थी। सोनाई सीट पर हार जीत का अंतर 19654 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अमीनुल हक लस्कर को हराया था।

सोनाई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sonai Election Result 2026

यहां देखें सोनाई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sonai (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सोनाई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Matlib Laskar Rs 20,95,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Alam Hussain Laskar Rs 1,52,200 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,42,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Aminul Haque Laskar / Cases Age Education 2 59 Graduate Anjan Kumar Chanda Rs 13,76,500 ~ 13 Lacs+ / Rs 1,60,794 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 67 10th Pass Hassan Ahmed Barbhuiya Rs 29,66,022 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Jainul Hoque Mazumder / Cases Age Education 0 67 10th Pass Karim Uddin Barbhuiya Rs 26,21,46,305 ~ 26 Crore+ / Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 1 56 Post Graduate M M Muzahidul Islam Mazumder Rs 56,22,391 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 34 12th Pass Minar Hussain Mazarbhuiya / Cases Age Education 0 43 10th Pass Nazrul Islam Laskar Rs 29,200 ~ 29 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 12th Pass Poton Lal Rabidas Rs 11,19,300 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Shahajahan Laskar / Cases Age Education 0 57 Post Graduate

सोनाई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sonai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोनाई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Karim Uddin Barbhuiya 2016 Aminul Haque Laskar 2011 Anamul Haque

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।