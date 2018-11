हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 15 मिनट बहस की चुनौती दी थी जिसपर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी को राफेल डील पर 15 मिनट खुली बहस की चुनौती थी दी और कहा था कि मोदी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। जिस पर ईरानी ने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि, ‘अगर वो चुनौती देना चाहते हैं तो पीएम ऑफिस आ सकते हैं।वह बिना कागज लिए देश के मुद्दों पर बात करें। अगर वो अमेठी की ग्राम पंचायतो के नाम भी गिना दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी।’ इसके साथ ही ईरानी ने राहुल पर केले के पौधों को लेकर भी हमला किया।

राहुल को हिंदुस्तान में केले के पौधे नहीं मिले ?

ईरानी ने राहुल की योजानाओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा- मुझे पता चला है कि राहलु यहां केले के विदेशी पौधे लगाने जा रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तान में केले के पौधे नहीं मिले क्या ? उन्हें पता होना चाहिए कि केले के एक- दो पौधे लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। गांधी परिवार ने पिछले 60 सालों में अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। जो गांधी परिवार आज तक नहीं कर सका वो मोदी सरकार ने चार साल में कर दिखाया। भाजपा सरकार ने यहां रोजगार मेला आयोजित करवा कर 7500 लोगों को रोजगार दिलवाया जो राहुल आज तक नहीं करवा सके।

If he wants to challenge, he can come to PMO. Let him speak on the issues related to the country without a paper. It will be a big thing if he could even tell you the names of the Gram Panchayats in Amethi: Union Minister Smriti Irani on Rahul Gandhi’s 15-minute challenge to PM pic.twitter.com/4AUixHxXnr

