Sitalkuchi Assembly Election Result 2026 (सीतलकुची विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सीतलकुची विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सीतलकुची विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Baren Chandra Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Partha Pratim Ray को उम्मीदवार बनाया। सीतलकुची सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बारेन चंद्र बर्मन ने जीत हासिल की थी। सीतलकुची सीट पर हार जीत का अंतर 17815 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार पार्थ प्रतिम रे को हराया था।

सीतलकुची विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sitalkuchi Election Result 2026

यहां देखें सीतलकुची की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sitalkuchi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सीतलकुची विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Gajendra Barman Rs 9,69,500 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 72 12th Pass Harekrishna Sarkar Rs 1,19,56,715 ~ 1 Crore+ / Rs 45,50,000 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Doctorate Harihar Das / Cases Age Education 0 41 Post Graduate Jagadish Adhikari Rs 6,81,647 ~ 6 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 59 8th Pass Kamal Barman Rs 20,37,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Manik Chandra Barman / Cases Age Education 0 44 10th Pass Namadipti Roy Adhikary Rs 1,42,32,484 ~ 1 Crore+ / Rs 31,91,915 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Paresh Chandra Manta Rs 5,71,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Sabitri Barman / Cases Age Education 2 53 12th Pass Shyamsundar Ray Rs 2,31,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass Sukamal Barman Rs 13,00,605 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate

सीतलकुची में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sitalkuchi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सीतलकुची में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Baren Chandra Barman 2016 Hiten Barman 2011 Hiten Barman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।