Sitai Assembly Election Result 2026 (सिताई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सिताई विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सिताई विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jagadish Chandra Barma Basunia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dipak Kumar Roy को उम्मीदवार बनाया। सिताई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने जीत हासिल की थी। सिताई सीट पर हार जीत का अंतर 10112 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दीपक कुमार रॉय को हराया था।

सिताई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sitai Election Result 2026

यहां देखें सिताई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sitai (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिताई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arun Kumar Barma Rs 1,49,18,750 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Ashutosh Barma Rs 45,87,772 ~ 45 Lacs+ / Rs 1,13,443 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 63 Graduate Binapani Ray / Cases Age Education 0 51 12th Pass Goutam Roy Rs 3,29,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Manik Roy Rs 38,20,000 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Rabin Roy / Cases Age Education 2 72 12th Pass Sangita Roy Rs 77,45,825 ~ 77 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 12th Pass Sunil Chandra Mahanta Rs 34,60,000 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 12th Pass

सिताई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sitai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिताई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jagadish Chandra Barma Basunia 2016 Jagadish Chandra Barma Basunia 2011 Keshab Chandra Ray

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।