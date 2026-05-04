असम की सिस्सिबोरगांव विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की सिस्सिबोरगांव विधान सभा सीट से Dulal Chandra Boruah, Raijor Dal से, Haren Changmai, IND से, Jiban Gogoi, BJP से, Lankeswar Das, IND से, Nandigiri Bhuyan, IND से, Pranjal Borah, IND से, Ranjit Kumar Roy, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में सिस्सिबोरगांव विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। सिस्सिबोरगांव विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

सिस्सिबोरगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sissiborgaon Election Result 2026

यहां देखें सिस्सिबोरगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sissiborgaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिस्सिबोरगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dulal Chandra Boruah Rs 92,45,370 ~ 92 Lacs+ / Rs 3,65,184 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Haren Changmai Rs 44,31,924 ~ 44 Lacs+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 32 12th Pass Jiban Gogoi / Cases Age Education 0 51 12th Pass Lankeswar Das Rs 1,23,53,387 ~ 1 Crore+ / Rs 26,80,219 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 0 52 12th Pass Nandigiri Bhuyan Rs 47,45,66,992 ~ 47 Crore+ / Rs 27,72,47,701 ~ 27 Crore+ Cases Age Education 0 41 Graduate Pranjal Borah / Cases Age Education 0 35 Post Graduate Ranjit Kumar Roy Rs 75,44,000 ~ 75 Lacs+ / Rs 1,78,200 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।