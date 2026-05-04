Sipajhar Assembly Election Result 2026 (सिपाझार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सिपाझार विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सिपाझार विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Paramananda Rajbongshi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Kuldip Barua को उम्मीदवार बनाया। सिपाझार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के परमानंद राजबोंगशी ने जीत हासिल की थी। सिपाझार सीट पर हार जीत का अंतर 7134 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार कुलदीप बरुआ को हराया था।

सिपाझार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sipajhar Election Result 2026

यहां देखें सिपाझार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sipajhar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिपाझार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Binanda Kumar Saikia Rs 4,45,10,927 ~ 4 Crore+ / Rs 37,94,580 ~ 37 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Post Graduate Harjyoti Buddha Rs 5,41,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Mun Kumar Deka / Cases Age Education 0 46 12th Pass Paramananda Rajbongshi Rs 2,16,00,944 ~ 2 Crore+ / Rs 2,71,036 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 67 Doctorate

सिपाझार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sipajhar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिपाझार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Paramananda Rajbongshi 2016 Binanda Kumar Saikia 2011 Binanda Saikia

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।