Singur Assembly Election Result 2026 (सिंगूर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सिंगूर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सिंगूर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Becharam Manna को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rabindranath Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। सिंगूर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बेचारम मन्ना ने जीत हासिल की थी। सिंगूर सीट पर हार जीत का अंतर 25923 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रवींद्रनाथ भट्टाचार्य को हराया था।

सिंगूर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Singur Election Result 2026

यहां देखें सिंगूर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Singur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिंगूर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arup Das Rs 9,09,108 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate Arup Kumar Das Rs 3,90,36,176 ~ 3 Crore+ / Rs 84,09,674 ~ 84 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Others Barun Kumar Malik / Cases Age Education 0 60 Graduate Becharam Manna Rs 12,10,00,158 ~ 12 Crore+ / Rs 3,00,14,738 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 1 55 Others Debashis Chatterjee Rs 59,14,012 ~ 59 Lacs+ / Rs 10,39,503 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 2 49 Post Graduate Kashinath Shaw / Cases Age Education 0 53 8th Pass Pallabi Roy Rs 7,000 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Post Graduate Sanjoy Saikh Rs 1,18,414 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Sukanta Porel / Cases Age Education 0 55 Graduate

सिंगूर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Singur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिंगूर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Becharam Manna 2016 Rabindranath Bhattacharya 2011 Rabindranath Bhattacharya

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।