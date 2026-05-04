Siliguri Assembly Election Result 2026 (सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sankar Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Dr. Omprakash Mishra को उम्मीदवार बनाया। सिलीगुड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के शंकर घोष ने जीत हासिल की थी। सिलीगुड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 35586 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार डॉ. ओमप्रकाश मिश्रा को हराया था।

सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Siliguri Election Result 2026

यहां देखें सिलीगुड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Siliguri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alok Dhara Rs 39,68,565 ~ 39 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Dr. Shahriar Alam Rs 9,46,500 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Professional Goutam Deb / Cases Age Education 0 69 Graduate Professional Krishna Nand Singh Rs 14,27,492 ~ 14 Lacs+ / Rs 4,78,266 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 40 5th Pass Mamata Das Rs 2,000 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Literate Priyanka Bose / Cases Age Education 0 41 Graduate Saradindu Chakraborty (Joy) Rs 18,33,536 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 60 12th Pass Shankar Ghosh Rs 2,50,09,233 ~ 2 Crore+ / Rs 8,00,205 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 3 52 Doctorate Sunil Pandit / Cases Age Education 0 46 8th Pass Suraj Bishwakarma Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 40 10th Pass Tarun Talapatra Rs 1,40,640 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 5th Pass

सिलीगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Siliguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिलीगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sankar Ghosh 2016 Asok Narayan Bhattacharya 2011 Rudra Nath Bhattacharya

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।