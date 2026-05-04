Silchar Assembly Election Result 2026 (सिलचर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सिलचर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सिलचर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Dipayan Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Tamal Kanti Banik को उम्मीदवार बनाया। सिलचर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के दिपायन चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। सिलचर सीट पर हार जीत का अंतर 37578 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार तमाल कांति बनिक को हराया था।

सिलचर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Silchar Election Result 2026

यहां देखें सिलचर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Silchar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिलचर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Paul Rs 55,37,673 ~ 55 Lacs+ / Rs 4,89,364 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 46 Graduate Bhabotosh Chakraborty Rs 20,018 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 10th Pass Dr. Rajdeep Roy / Cases Age Education 0 55 Post Graduate Gautam Das Rs 58,000 ~ 58 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 10th Pass Paplu Nath Rs 1,03,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 8th Pass Ranu Das / Cases Age Education 0 25 12th Pass Subrata Kr. Chanda Rs 37,59,878 ~ 37 Lacs+ / Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 45 10th Pass

सिलचर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Silchar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिलचर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dipayan Chakraborty 2016 Sri Dilip Kumar Paul 2011 Sushmita Dev

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।