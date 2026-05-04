सिडली विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

सिडली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में United Peoples Party Liberal के जॉयंता बसुमतारी ने जीत हासिल की थी। सिडली सीट पर हार जीत का अंतर 31320 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bodoland Peoples Front उम्मीदवार चंदन ब्रह्मा को हराया था।

सिडली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sidli Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सिडली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Joyanta Basumatary 2016 Chandan Brahma 2011 Chandan Brahma

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।