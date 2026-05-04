असम की सिडली-चिरंग विधानसभा सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की सिडली-चिरंग विधान सभा सीट से Candidates, Party से, Banima Brahma, Voters Party International से, Matilal Narzary, INC से, Paniram Brahma, Bodoland Peoples Front से, Ranjit Basumatary, United Peoples Party Liberal से उम्मीदवार हैं।

असम में सिडली-चिरंग विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। सिडली-चिरंग विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

सिडली-चिरंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sidli Chirang Election Result 2026

यहां देखें सिडली-चिरंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sidli Chirang (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सिडली-चिरंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Banima Brahma Rs 8,38,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Matilal Narzary Rs 25,81,514 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Paniram Brahma / Cases Age Education 0 58 Graduate Ranjit Basumatary Rs 2,12,71,154 ~ 2 Crore+ / Rs 15,81,867 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।