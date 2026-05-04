Sibsagar Assembly Election Result 2026 (शिवसागर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की शिवसागर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। शिवसागर विधानसभा सीट पर इस बार Independent ने Akhil Gogoi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Surabhi Rajkonwari को उम्मीदवार बनाया। शिवसागर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Independent के अखिल गोगोई ने जीत हासिल की थी। शिवसागर सीट पर हार जीत का अंतर 11875 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुरभि राजकोनवारी को हराया था।

शिवसागर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sibsagar Election Result 2026

यहां देखें शिवसागर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sibsagar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें शिवसागर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akhil Gogoi Rs 1,12,74,654 ~ 1 Crore+ / Rs 5,54,896 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 21 51 Graduate Bhabendra Nath Mohan Rs 2,10,70,000 ~ 2 Crore+ / Rs 27,56,768 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Post Graduate Hemanta Boruah / Cases Age Education 0 58 10th Pass Kushal Dowari Rs 2,96,21,854 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 60 10th Pass Prodip Hazarika Rs 82,32,157 ~ 82 Lacs+ / Rs 18,00,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 73 Post Graduate Rajkumar Duwara / Cases Age Education 0 61 10th Pass Rupak Bhuyan Rs 6,36,990 ~ 6 Lacs+ / Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 60 10th Pass Tapan Gogoi Rs 26,92,351 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Others

शिवसागर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sibsagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें शिवसागर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Akhil Gogoi 2011 Pranab Gogoi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।