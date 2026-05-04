Shyampur Assembly Election Result 2026 (श्यामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की श्यामपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। श्यामपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kalipada Mandal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tnusree Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। श्यामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के कालीपदा मंडल ने जीत हासिल की थी। श्यामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 31511 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तनुश्री चक्रवर्ती को हराया था।

श्यामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Shyampur Election Result 2026

यहां देखें श्यामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Shyampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें श्यामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alok Dalapati Rs 1,13,64,384 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 12th Pass Debasri Sahu Rs 46,57,000 ~ 46 Lacs+ / Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Graduate Dipak Kumar Mondal / Cases Age Education 0 58 Post Graduate Dr. Hiranmoy Chattopadhyaya (Hiraan) Rs 12,89,41,624 ~ 12 Crore+ / Rs 2,26,15,854 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 2 49 Doctorate Manohar Denra Rs 19,37,483 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Nadebasi Jana / Cases Age Education 2 74 Graduate Pranab Samanta Rs 10,24,418 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Sk Mahbub Rs 56,13,000 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 5th Pass Sk Noor Amin / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Sk. Manjur Alam Rs 33,52,700 ~ 33 Lacs+ / Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 2 49 Graduate Snehashish Sashmol Rs 32,500 ~ 32 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 8th Pass

श्यामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Shyampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें श्यामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kalipada Mandal 2016 Kalipada Mandal 2011 Kalipada Mandal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।