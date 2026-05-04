Shyampukur Assembly Election Result 2026 (श्यामपुकुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की श्यामपुकुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। श्यामपुकुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Shashi Panja को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sandipan Biswas को उम्मीदवार बनाया। श्यामपुकुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. शशि पंजा ने जीत हासिल की थी। श्यामपुकुर सीट पर हार जीत का अंतर 22520 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार संदीपान बिस्वास को हराया था।

श्यामपुकुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Shyampukur Election Result 2026

यहां देखें श्यामपुकुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Shyampukur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें श्यामपुकुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anita Jaiswal Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 8th Pass Ayan Chakraborty Rs 28,78,953 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Barnali Ghosh / Cases Age Education 0 45 10th Pass Chhaya Ghosh Rs 1,59,546 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 8th Pass Gouranga Khatua Rs 13,65,412 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Jhuma Das / Cases Age Education 0 55 Graduate Purna Ghosh Rs 1,57,47,623 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 Graduate Purnima Chakraborty Rs 71,53,400 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 42 12th Pass Rima Mondal / Cases Age Education 0 30 Post Graduate Sanjay Bagaria Rs 61,44,137 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Shashi Panja Rs 7,73,76,584 ~ 7 Crore+ / Rs 68,01,765 ~ 68 Lacs+ Cases Age Education 0 63 Graduate Professional Uma Goswami / Cases Age Education 0 30 12th Pass

श्यामपुकुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Shyampukur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें श्यामपुकुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Shashi Panja 2016 Shashi Panja 2011 Shashi Panja

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।