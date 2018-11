मध्य प्रदेश में सियासत की जमीन गरमा रही है और हर कोई अपना और पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे में भाजपा-कांग्रेस एक दूसरे पर कोई भी हमला करने से नहीं चूक रही हैं। हाल ही में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट के लिए ‘टोटका’ करती है।

क्या बोले शिवराज

अपने बयान में शिवराज बोले कि कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। कभी उसे मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं, कभी वो मंदिरों में जाने का नाटक करते हैं और तो और वो वोट के लिए टोटका तक करते हैं। उनका एक नेता गले में नींबू- मिर्ची की माला पहनकर घूमते हैं। धर्म के आधार पर वोट मांगना सबसे गलत है और ऐसे वोट नहीं मांगने चाहिए।

Congress is the biggest communal party. Sometimes they need Muslims’ votes, sometimes they act to visit temples, they even do ‘totka’.One of their leaders is roaming around wearing garland of lemons and chillis.Votes shouldn’t be sought on the basis of religion: Madhya Pradesh CM pic.twitter.com/8VgLguCfuQ

