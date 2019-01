उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर सपा और बसपा के बीच गठबंधन का एलान हो चुका है। सीट बंटवारा भी हो गया। इस बीच सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने उनसे नजदीकी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे बिना गठबंधन पूरा नहीं होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल यादव ने बसपा-सपा गठबंधन पर कहा, “यह गठबंधन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना अधूरा है। सिर्फ एक सेक्युलर फ्रंट ही भाजपा को पटखनी दे सकता है।” शिवपाल यादव के इस बयान से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपने भतीजे अखिलेश से मेल बढ़ाना चाहते हैं।

Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia) chief Shivpal Yadav on SP-BSP alliance: This alliance is incomplete without Pragatisheel Samajwadi Party, only a secular front can defeat BJP. pic.twitter.com/iuVwgsIJnr

