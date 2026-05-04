Shibpur Assembly Election Result 2026 (शिबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की शिबपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। शिबपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manoj Tiwary को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rathin Chakrabarty को उम्मीदवार बनाया। शिबपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मनोज तिवारी ने जीत हासिल की थी। शिबपुर सीट पर हार जीत का अंतर 32603 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रथिन चक्रबर्ती को हराया था।

शिबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Shibpur Election Result 2026

यहां देखें शिबपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Shibpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें शिबपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhisek Mondal Rs 1,04,183 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Graduate Bimalesh Kumar Hela Rs 7,19,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Dr. Jagannath Bhattacharyya / Cases Age Education 0 72 Graduate Professional Dr. Rana Chatterjee Rs 4,31,09,060 ~ 4 Crore+ / Rs 51,51,642 ~ 51 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Professional Kartick Shil Rs 58,59,600 ~ 58 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 12th Pass Raj Roy / Cases Age Education 0 33 12th Pass Rudranil Ghosh Rs 2,29,44,579 ~ 2 Crore+ / Rs 73,13,840 ~ 73 Lacs+ Cases Age Education 1 53 Graduate Sanjay Karmakar Rs 7,447 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Shrabanti Singh / Cases Age Education 1 43 10th Pass Surojit Das Rs 14,500 ~ 14 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass

शिबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Shibpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें शिबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manoj Tiwary 2016 Jatu Lahiri 2011 Jatu Lahiri

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।