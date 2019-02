केजरीवाल बोले ‘कांग्रेस को मना-मनाकर थक गए’, शीला दीक्षित ने दिया यह जवाब

Loksabha Election 2019: आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे। वे कांग्रेस को मना-मनाकर थक गए, लेकिन उन्होंने इसे समझने से इंकार कर दिया। केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पलटवार किया। एएनआई के अनुसार, शीला ने कहा, “मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने यह बात किस आधार पर कही? क्योंकि उन्होंने इस बारे में एक बार भी बात नहीं की है।”

अरविंद केजरीवाल के बयान पर शीला दीक्षित द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, “अरविंद जी सारे काम ट्वीट्स से करते हैं। उन्होंने इतने सारे ट्वीट्स में इतने सारे फीलर्स दिए, आप लोगों ने देखा नहीं? अरविंद केजरीवाल उस पुराने दोस्त (एक्स) की तरह हैं, जो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से कुछ नहीं कह पा रहे कि कहीं ‘न’ नहीं सुनना पड़ जाए।”

Arvind ji saare kaam tweets se karte hain. Unhone itne saare tweets me itne saare feelers diye, aap logo ne dekha nahi? Arvind is like that ex who wants to get back to you but is hesitant to say it fearing a no, so they give indirect feelers.

