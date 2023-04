‘आज हम महा विकास अघाड़ी का हिस्सा लेकिन आगे…’, शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल

महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक बयान ने अटकलों को हवा दे दी है। महा विकास अघाड़ी को लेकर पवार ने कहा है कि वे साथ रहने वाले हैं या नहीं, इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर सियासत तेज (इमेज- इंडियन एक्सप्रेस)

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठा-पटक देखने को मिल रही है। पहले अजित पवार की बीजेपी के साथ जाने की अटकलें चली थीं, अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मीडिया से बात करते हुए पवार ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी के भविष्य पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आगे कौन साथ रहेगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को शरद पवार अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या एनसीपी, 2024 में भी महा विकास अघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ने वाली है। इस सवाल पर पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन आगे होगी या नहीं, अभी कह नहीं सकते। आज हम तो MVA का हिस्सा हैं, आगे काम करने की इच्छा भी रखते हैं। लेकिन इच्छा से क्या ही होता है। सीटों के बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। ऐसे में अभी इस सवाल का क्या ही जवाब दिया जाए। अब शरद पवार का ये बयान मायने रखता है क्योंकि महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें निकलती हैं। हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं, उनके मुताबिक अगर महा विकास अघाड़ी एकजुट रहता है तो राज्य में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान संभव है। लेकिन पवार का बयान बताता है कि अभी तक रणनीति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और किंतु-परंतु वाला दौर चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। https://www.jansatta.com/blank.html

