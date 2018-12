भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सहवाग ने राजस्थान में होने वाले चुनाव प्रचार को लेकर एक ट्वीट किया है। दरअसल, सहवाग का नाम लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक एवं संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक विज्ञापन छपवाया था। इस विज्ञापन के अनुसार जयपुर में आसींद के सवाई भोज मेला ग्राउंड में आयोजित सभा में चुनाव प्रचार के लिए वीरेंद्र सहवाग आने वाले थे। इस विज्ञापन के जरिए इस सभा में अधिक से अधिक लोगों से वहां आने की अपील भी की गई। इस सभी के बाद सहवाग ने इस विज्ञापन को पूरी तरह से झूठा करार दिया। सहवाग ने समाचार-पत्र की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ”मैं दुबई में हूं और इनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई है। अपने अभियान को सफल बनाने के लिए ये झूठ का सहारा ले रहे हैं।”

सहवाग ने आगे लिखा, ”जब ऐसे लोग चुनाव प्रचार के दौरान इतना झूठ बोल सकते हैं तो सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे? ऐसे लोगों की झूठ से आप सभी को बचना चाहिए।” बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इन दिनों जोरों पर प्रचार-प्रसार का काम चल रहा है। 7 दिसंबर 2018 को मतदान की तिथि की घोषणा की गई है। एक चरण में 7 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं, वोटों की गिनती 11 दिसंबर को की जाएगी।

बता दें कि सहवाग इस समय मराठा अरेबियंस टीम के साथ दुबई में मौजूद हैं। सहवाग पिछले साल तक इस टीम का प्रतिनिधत्व करते रहे हैं। वहीं इस साल राशिद खान की कप्तानी में टीम टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है।

LIAR ALERT

I am in Dubai & have had no communication with any of these guys.

When these Liars can shamelessly lie in the name of their campaign & try to fool people,wonder how much they will fool people if by any chance they come to power.

Anything is better than deceit & lies pic.twitter.com/uAgHozDwxH

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 1, 2018