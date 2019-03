बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार विवाद सुलझ गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार में गठबंधन के तहत कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी का ऐलान किया। बता दें कि ऐलान में तेजस्वी ने सिर्फ उन सीटों पर ऐलान किया जिनपर बात बन चुकी है। बाकी कुछ सीटों पर उनकी पार्टियों द्वारा उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया जा सकने पर नाम नहीं ऐलान किए गए। इस बारे में तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा उन सीटों की जानकारी दे दी जाएगी।बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी की ओर तेजस्वी यादव, कांग्रेस की ओर से शक्ति सिंह गोहिल और मदन मोहन झा मौजूद रहे।​ वहीं RLSP की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे

गठबंधन में 19 सीटों पर RJD: बता दें कि गठबंधन में 19 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जबकि आरएलएसपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। गौरतलब है कि आरजेडी की 19 सीटों में भागलपुर, बांका, मधेपुरा, दरभंगा, वैशाली , गोपालगंज , सीवान, महाराजगंज, सारंग , हाजीपुर, बेगुसराय, पाटलीपुत्र, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, झंझारपुर, अररिया, शिवभर शामिल हैं।

National Hindi News Today LIVE: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

एनडीए पर हमला: उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही तेजस्वी ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने दावा ठोकते हुए कहा कि वो देशहित और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं।

कौन कहां से उम्मीदवार: बता दें कि मधेपुरा से शरद यादव, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, गोपालगंज से सुरेंद्र राम, सीवान से बीना साहिब, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, महाराजगंज से रणधीर सिंह जी, सारण से चंद्रिका राय, हाजीपुर से शिवचंद्र राय, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, अररिया से सरफराज आलम, सीतामढ़ी से अर्जुन राय को मैदान में हैं।

Congress releases a list of 4 candidates from Bihar, 7 from Odisha and 1 from Uttar Pradesh. Former Lok Sabha Speaker Meira Kumar to contest from Sasaram(Bihar). Supriya Shrinate from UP's Maharajganj(replacing Tanushree Tripathi) pic.twitter.com/bVM1ADOVwp

— ANI (@ANI) March 29, 2019