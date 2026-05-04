Satgachhia Assembly Election Result 2026 (सतगछिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सतगछिया विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सतगछिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Mohan Chandra Naskar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chandan Pal को उम्मीदवार बनाया। सतगछिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मोहन चंद्र नस्कर ने जीत हासिल की थी। सतगछिया सीट पर हार जीत का अंतर 23318 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चंदन पाल को हराया था।

सतगछिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Satgachhia Election Result 2026

यहां देखें सतगछिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Satgachhia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सतगछिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Agniswar Naskar Rs 2,92,89,676 ~ 2 Crore+ / Rs 86,15,096 ~ 86 Lacs+ Cases Age Education 8 47 Graduate Goutam Pal Rs 84,02,523 ~ 84 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Post Graduate Palash Kr Mondal / Cases Age Education 0 40 Graduate Prabhash Chandra Ghosh Rs 59,52,917 ~ 59 Lacs+ / Rs 4,68,684 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 80 12th Pass Sanjit Ghorui Rs 1,65,870 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Sanjoy Pramanick / Cases Age Education 0 44 Graduate Somashree Betal Rs 1,33,15,306 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Uttam Pal Rs 29,38,096 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate

सतगछिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Satgachhia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सतगछिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mohan Chandra Naskar 2016 Sonali Guha (bose) 2011 Sonali Guha (bose)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।