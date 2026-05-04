Sarupathar Assembly Election Result 2026 (सरूपथर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सरूपथर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सरूपथर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Biswajit Phukan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Roselina Tirkey को उम्मीदवार बनाया। सरूपथर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिस्वजीत फुकन ने जीत हासिल की थी। सरूपथर सीट पर हार जीत का अंतर 39359 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार रोसेलिना तिर्की को हराया था।

सरूपथर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sarupathar Election Result 2026

यहां देखें सरूपथर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sarupathar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सरूपथर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Biswajit Phukan Rs 26,78,49,511 ~ 26 Crore+ / Rs 16,77,54,316 ~ 16 Crore+ Cases Age Education 1 53 Post Graduate Jiban Chutia Rs 9,15,63,605 ~ 9 Crore+ / Rs 2,49,60,209 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 53 Graduate Professional Sahil Munda / Cases Age Education 1 31 12th Pass

सरूपथर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sarupathar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सरूपथर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biswajit Phukan 2016 Roselina Tirkey 2011 Aklius Tirkey

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।