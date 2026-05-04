Sarupathar Assembly Election Result 2026 (सरूपथर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सरूपथर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सरूपथर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Biswajit Phukan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Roselina Tirkey को उम्मीदवार बनाया। सरूपथर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिस्वजीत फुकन ने जीत हासिल की थी। सरूपथर सीट पर हार जीत का अंतर 39359 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार रोसेलिना तिर्की को हराया था।
सरूपथर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sarupathar Election Result 2026
यहां देखें सरूपथर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।
|Candidates
|Party
|Status
|Biswajit Phukan
|BJP
|Awaited
|Jiban Chutia
|Assam Jatiya Parishad
|Awaited
|Sahil Munda
|Jharkhand Mukti Morcha
|Awaited
Sarupathar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates
यहां देखें सरूपथर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।
उम्मीदवार सूची 2026
सरूपथर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sarupathar Last Terms Result, Winner Name
यहां देखें सरूपथर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।
पिछले चुनावों में के नतीजे
असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE
यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।
असम के डेमोव से कांग्रेस उम्मीदवार को सरकार बनने की उम्मीद
सिवसागर, असम: डेमोव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार गोगोई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि नतीजे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप होंगे। हमें आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।
किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’
असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।
जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी
असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे
असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी
असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"
बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान
बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।
722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।
एग्जिट पोल में BJP को बढ़त
ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।
आज आएगा असम चुनाव का फैसला
असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।