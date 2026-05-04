सरुखेत्री विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

सरुखेत्री सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के जाकिर हुसैन सिकदर ने जीत हासिल की थी। सरुखेत्री सीट पर हार जीत का अंतर 29541 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार कल्पना पटवारी को हराया था।

सरुखेत्री में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sarukhetri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सरुखेत्री में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jakir Hussain Sikdar 2016 Jakir Hussain Sikdar 2011 Ali Hossain

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।