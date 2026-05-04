Saptagram Assembly Election Result 2026 (सप्तग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सप्तग्राम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सप्तग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapan Dasgupta को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debabrata Biswas को उम्मीदवार बनाया। सप्तग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तपन दासगुप्ता ने जीत हासिल की थी। सप्तग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 9772 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबब्रत बिस्वास को हराया था।

सप्तग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Saptagram Election Result 2026

यहां देखें सप्तग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Saptagram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सप्तग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anirban Sarkar Rs 51,86,607 ~ 51 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Bidesh Ranjan Bose Rs 2,83,47,945 ~ 2 Crore+ / Rs 19,20,758 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 73 Graduate Chunku Tudu / Cases Age Education 0 57 5th Pass Panchu Kodali Rs 5,24,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Rejina Begam Rs 6,700 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 5th Pass S.K Akthar / Cases Age Education 0 43 12th Pass Sk Akbar Ali Rs 4,700 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 5th Pass Sougata Ghosh Rs 31,44,245 ~ 31 Lacs+ / Rs 20,06,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 44 12th Pass Swaraj Ghosh / Cases Age Education 4 45 10th Pass

सप्तग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Saptagram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सप्तग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapan Dasgupta 2016 Tapan Dasgupta 2011 Tapan Dasgupta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।