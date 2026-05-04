Santipur Assembly Election Result 2026 (शांतिपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की शांतिपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। शांतिपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Jagannath Sarkar को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Ajoy Dey को उम्मीदवार बनाया। शांतिपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के जगन्नाथ सरकार ने जीत हासिल की थी। शांतिपुर सीट पर हार जीत का अंतर 15878 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अजय डे को हराया था।

शांतिपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Santipur Election Result 2026

यहां देखें शांतिपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Santipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें शांतिपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Hena Mostafa Kamal Rs 1,14,29,000 ~ 1 Crore+ / Rs 20,00,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Alok Chatterjee Rs 25,56,000 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 10th Pass Arindam Bhattacharya / Cases Age Education 2 46 Post Graduate Brajakishore Goswami Rs 1,22,01,432 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Profulla Kumar Roy Rs 56,16,000 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Shyamal Das / Cases Age Education 0 64 8th Pass Soumen Mahato Rs 53,14,334 ~ 53 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 51 Graduate Sourav Biswas Rs 25,06,306 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 12th Pass Swapan Kumar Das / Cases Age Education 1 62 Graduate Professional Tuhin Indra Rs 31,03,742 ~ 31 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate

शांतिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Santipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें शांतिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jagannath Sarkar 2016 Arindam Bhattacharya 2011 Ajoy Dey

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।