Sankrail Assembly Election Result 2026 (संकराइल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की संकराइल विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। संकराइल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Priya Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Probhakar Pandit को उम्मीदवार बनाया। संकराइल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के प्रिया पॉल ने जीत हासिल की थी। संकराइल सीट पर हार जीत का अंतर 40427 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रभाकर पंडित को हराया था।

संकराइल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sankrail Election Result 2026

यहां देखें संकराइल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sankrail (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें संकराइल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Barnali Dhali Naskar Rs 51,09,898 ~ 51 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Baruna Das Rs 11,23,300 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 10th Pass Bechuram Malick / Cases Age Education 0 63 Graduate Bimal Kanti Naskar Rs 76,173 ~ 76 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Post Graduate Kousik Naskar Rs 35,39,527 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Graduate Nilkamal Das / Cases Age Education 0 47 Graduate Priya Paul Rs 55,19,701 ~ 55 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Rekha Mondal Rs 11,48,754 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Samir Malick / Cases Age Education 2 47 Others Srikumar Naskar Rs 3,67,271 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass

संकराइल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sankrail Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें संकराइल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Priya Paul 2016 Sital Kumar Sardar 2011 Sital Kumar Sardar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।