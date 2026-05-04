Sandeshkhali Assembly Election Result 2026 (संदेशखाली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की संदेशखाली विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। संदेशखाली विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sukumar Mahata को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Bhaskar Sardar को उम्मीदवार बनाया। संदेशखाली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुकुमार महाता ने जीत हासिल की थी। संदेशखाली सीट पर हार जीत का अंतर 39685 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. भास्कर सरदार को हराया था।

संदेशखाली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sandeshkhali Election Result 2026

यहां देखें संदेशखाली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sandeshkhali (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें संदेशखाली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Harish Chandra Sardar Rs 9,23,100 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Jharna Sardar Rs 2,58,043 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Rabindra Nath Mahata / Cases Age Education 1 43 Post Graduate Sajal Kumar Sardar Rs 10,100 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Sanat Munda Rs 1,47,160 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Literate Sanat Sardar / Cases Age Education 1 47 Post Graduate Subal Chandra Sardar Rs 40,000 ~ 40 Thou+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Yudhisthir Bhumij Rs 22,42,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 8th Pass

संदेशखाली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sandeshkhali Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें संदेशखाली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sukumar Mahata 2016 Sukumar Mahata 2011 Nirapada Sardar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।