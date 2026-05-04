Samserganj Assembly Election Result 2026 (समसेरगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की समसेरगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। समसेरगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Amirul Islam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Zaidur Rahaman को उम्मीदवार बनाया। समसेरगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अमीरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। समसेरगंज सीट पर हार जीत का अंतर 26379 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार ज़ैदुर रहमान को हराया था।

समसेरगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Samserganj Election Result 2026

यहां देखें समसेरगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Samserganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें समसेरगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hai Rs 7,11,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Anup Bhaskar Rs 1,77,481 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Md Meraj Sorif / Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Md Najme Alam Rs 24,58,35,628 ~ 24 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass Md. Nazim Sk Rs 23,63,602 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Md. Selim Ansari / Cases Age Education 0 45 12th Pass Mohammed Noor Alam Rs 22,23,21,497 ~ 22 Crore+ / Rs 1,68,33,659 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 43 12th Pass Motajul Islam Rs 51,212 ~ 51 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass Rabiul Hoque / Cases Age Education 0 65 Literate Sasti Charan Ghosh Rs 44,72,744 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 81 8th Pass

समसेरगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Samserganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें समसेरगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Amirul Islam 2016 Amirul Islam 2011 Touab Ali

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।