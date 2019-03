समाजवादी पार्टी ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि उसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम गायब था। जिस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कुछ ट्वीट किए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और लिखा कि ‘सत्ता हथियाने के लिए मुगलों का अनुसरण करते हुए अपने पिता, अपने सगे चाचा तक को दरकिनार कर दिया और धुर विरोधियों की गोद में जा बैठे हैं। गांव जवार में कहावत है, “जो बाप का न हुआ, वो आप का क्या होगा” जनता इन मौकापरस्त सत्ता लोलुपों को चुनाव में अच्छा सबक सिखाएगी।’

योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके और अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विडंबना देखिए, जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने भाई के साथ घर-घर टूटी चप्पल पहन कर प्रचार किया आज प्रचारकों की लिस्ट से उनके ही बेटे ने नाम काट दिया। संभवतः अपनी कमाई राजनैतिक पूंजी के बारे में वे सोचते होंगे- “पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय।” अब इसे योगी आदित्यनाथ की आलोचना का असर कहें या कुछ ओर सपा ने अपनी दूसरी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव को जगह दे दी है।

Samajwadi Party releases its list of star campaigners for second phase of elections; Mulayam Singh Yadav’s name included in the second list which was missing in the first list. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/nFwx2b6GzY

