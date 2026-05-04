Samaguri Assembly Election Result 2026 (समागुरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की समागुरी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। समागुरी विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Rakibul Hussain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anil Saikia को उम्मीदवार बनाया। समागुरी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के रकीबुल हुसैन ने जीत हासिल की थी। समागुरी सीट पर हार जीत का अंतर 26098 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनिल सैकिया को हराया था।

समागुरी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Samaguri Election Result 2026

यहां देखें समागुरी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Samaguri (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें समागुरी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Aziz Rs 32,47,534 ~ 32 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 66 Graduate Anil Saikia Rs 2,83,34,584 ~ 2 Crore+ / Rs 15,54,574 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 47 12th Pass Ayub Khan / Cases Age Education 0 56 Graduate Prabhat Chandra Ray Rs 15,52,513 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Sabina Eachamin Rs 3,12,081 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass Salim Ahmed / Cases Age Education 0 48 8th Pass Tanzil Hussain Rs 4,53,78,961 ~ 4 Crore+ / Rs 1,36,72,726 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 27 12th Pass

समागुरी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Samaguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें समागुरी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rakibul Hussain 2016 Rakibul Hussain 2011 Rockybul Hussain

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।