Saltora Assembly Election Result 2026 (साल्टोरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की साल्टोरा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। साल्टोरा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bauri Chandana को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sontosh Kumar Mondal को उम्मीदवार बनाया। साल्टोरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बौरी चंदना ने जीत हासिल की थी। साल्टोरा सीट पर हार जीत का अंतर 4145 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार संतोष कुमार मंडल को हराया था।

साल्टोरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Saltora Election Result 2026

यहां देखें साल्टोरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Saltora (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें साल्टोरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aditya Kumar Bauri Rs 65,028 ~ 65 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 12th Pass Amarkanta Mandal Rs 15,53,532 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Chandana Bauri / Cases Age Education 2 35 10th Pass Dipen Bauri Rs 19,779 ~ 19 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 10th Pass Nandadulal Bauri Rs 3,21,150 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Uttam Bauri / Cases Age Education 0 46 10th Pass

साल्टोरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Saltora Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें साल्टोरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chandana Bauri 2016 Swapan Bouri 2011 Sri Swapan Bauri

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।