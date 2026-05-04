सलमारा दक्षिण विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

सलमारा दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के वाजेद अली चौधरी ने जीत हासिल की थी। सलमारा दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 135574 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार नूरुल इस्लाम मोल्लाह को हराया था।

सलमारा दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Salmara South Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सलमारा दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Wazed Ali Choudhury 2016 Wazed Ali Choudhury 2011 Abdur Rahman Azmal

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।