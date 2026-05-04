Salboni Assembly Election Result 2026 (सालबोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सालबोनी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सालबोनी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Srikanta Mahata को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rajib Kundu को उम्मीदवार बनाया। सालबोनी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के श्रीकांत महाता ने जीत हासिल की थी। सालबोनी सीट पर हार जीत का अंतर 32644 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राजिब कुंडू को हराया था।

सालबोनी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Salboni Election Result 2026

यहां देखें सालबोनी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Salboni (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सालबोनी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arup Mukherjee Rs 1,77,15,067 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Atanu Maji Rs 8,04,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 8th Pass Biman Mahata / Cases Age Education 6 36 Post Graduate Jharna Jana Rs 18,52,800 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Mohan Tudu Rs 5,78,815 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 48 12th Pass Srikanta Mahata / Cases Age Education 3 49 Graduate

सालबोनी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Salboni Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सालबोनी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Srikanta Mahata 2016 Srikanta Mahata 2011 Srikanta Mahata

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।