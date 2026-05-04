Sainthia Assembly Election Result 2026 (सैंथिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सैंथिया विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सैंथिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nilabati Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Piya Saha को उम्मीदवार बनाया। सैंथिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नीलाबती साहा ने जीत हासिल की थी। सैंथिया सीट पर हार जीत का अंतर 15243 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पिया साहा को हराया था।

सैंथिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sainthia Election Result 2026

यहां देखें सैंथिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sainthia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सैंथिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Archana Ankur (Mondal) Rs 6,81,472 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Astam Mal Rs 44,66,448 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Biswanath Bhalla / Cases Age Education 0 36 Graduate Debu Chunari Rs 13,15,816 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Koushik Saha Rs 15,577 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Others Krishna Kanta Saha / Cases Age Education 2 39 Graduate Naba Kumar Das Rs 2,82,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 5th Pass Nilabati Saha Rs 1,93,79,139 ~ 1 Crore+ / Rs 2,84,742 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Sanjay Mete / Cases Age Education 0 34 Graduate

सैंथिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sainthia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सैंथिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nilabati Saha 2016 Nilabati Saha 2011 Dhiren Bagdi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।