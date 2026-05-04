Sagardighi Assembly Election Result 2026 (सागरदिघी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सागरदिघी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Subrata Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Khatun Mafuja को उम्मीदवार बनाया। सागरदिघी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुब्रत सहा ने जीत हासिल की थी। सागरदिघी सीट पर हार जीत का अंतर 50206 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार खातून माफुजा को हराया था।

सागरदिघी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sagardighi Election Result 2026

यहां देखें सागरदिघी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sagardighi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सागरदिघी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bayron Biswas Rs 33,42,22,210 ~ 33 Crore+ / Rs 7,96,49,669 ~ 7 Crore+ Cases Age Education 1 41 12th Pass Dhananjay Banerjee Rs 57,68,737 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Doctorate Golam Kibria / Cases Age Education 0 57 Graduate Joges Marjit Rs 26,200 ~ 26 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 10th Pass Kishor Mondal Rs 77,050 ~ 77 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Manoj Chakraborty / Cases Age Education 3 72 Graduate Masiur Rahaman Rs 7,97,31,766 ~ 7 Crore+ / Rs 39,65,284 ~ 39 Lacs+ Cases Age Education 4 36 10th Pass Mirza Lutful Hoque Rs 59,18,000 ~ 59 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Others Shibati Mummu / Cases Age Education 0 39 12th Pass Tapas Kumar Chakraborty Rs 24,67,131 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate

सागरदिघी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sagardighi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सागरदिघी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Subrata Saha 2016 Subrata Saha 2011 Subrata Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।