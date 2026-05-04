Sagar Assembly Election Result 2026 (सागर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सागर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सागर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bankim Chandra Hazra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kamila Bikash को उम्मीदवार बनाया। सागर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बंकिम चंद्र हाजरा ने जीत हासिल की थी। सागर सीट पर हार जीत का अंतर 29846 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कामिला विकास को हराया था।

सागर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sagar Election Result 2026

यहां देखें सागर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सागर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anukul Patra Rs 82,18,135 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Anupam Pani Rs 21,59,654 ~ 21 Lacs+ / Rs 72,060 ~ 72 Thou+ Cases Age Education 0 42 Graduate Bankim Chandra Hazra / Cases Age Education 0 76 Post Graduate Kanai Mandal Rs 2,02,900 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 45 8th Pass Prasanta Khutia Rs 13,61,596 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Sumanta Mandal / Cases Age Education 1 39 Post Graduate Swapan Singha Rs 5,24,216 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate

सागर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सागर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bankim Chandra Hazra 2016 Bankim Chandra Hazra 2011 Bankim Chandra Hazra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।