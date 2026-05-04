Sadiya Assembly Election Result 2026 (सादिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की सादिया विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। सादिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bolin Chetia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Lakhin Chandra Chetia को उम्मीदवार बनाया। सादिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बोलिन चेतिया ने जीत हासिल की थी। सादिया सीट पर हार जीत का अंतर 22084 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार लखिन चंद्र चेतिया को हराया था।

सादिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sadiya Election Result 2026

यहां देखें सादिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sadiya (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सादिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abraham Tirkey Rs 10,42,962 ~ 10 Lacs+ / Rs 3,89,128 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 39 Graduate Bolin Chetia Rs 8,03,22,466 ~ 8 Crore+ / Rs 3,28,56,990 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 56 12th Pass Dilip Bura Gohain / Cases Age Education 0 57 10th Pass Jagadish Bhuyan Rs 2,33,88,186 ~ 2 Crore+ / Rs 16,28,287 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Lalit Deori Rs 31,35,000 ~ 31 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 10th Pass

सादिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sadiya Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सादिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bolin Chetia 2016 Bolin Chetia 2011 Bolin Chetia

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।