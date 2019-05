हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई थीं और बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। ऐसे में साध्वी के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने नाथूराम गोडसे के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें लिखा था- गोडसे के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस ट्वीट के बाद अनंत का दूसरा ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और नाथूराम गोडसे का ट्वीट उन्होंने नहीं किया था।

क्या था हेगड़े का ट्वीट: दरअसल अनंत कुमार हेगड़े के डिलीटिड ट्वीट में लिखा था किउन्हें खुशी है कि 70 साल बाद बदले हुए वैचारिक माहौल में गोडसे पर बहस हो रही है और दोषी को सुने जाने के लिए अच्छी गुंजाइश दी जा रही है। नाथूराम गोडसे को आखिरकार इस बहस से खुशी हुई होगी। वहीं इसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखा था- ‘गोडसे के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है।’

अकाउंट हुआ हैक: नाथूराम के पक्ष में हुए ट्वीट के करीब दो घंटे बाद ही दूसरे ट्वीट में अनंत ने लिखा- ‘मेरा ट्विटर अकाउंट कल हैक हो गया था। गांधी जी की हत्यारे के लिए कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। उनके राष्ट्र के लिए योगदान का हम सभी का पूरा सम्मान है।’ इसके कुछ देर बार हेगड़े ने एक और ट्वीट किया और लिखा- ‘पिछले एक हफ्ते में मेरा ट्विटर अकाउंट दो बार हैक हो चुका है और उससे कई ट्वीट किए गए जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया है।’ वहीं इन ट्वीट्स को लेकर हेगड़े ने खेद भी जताया है।

My account was hacked since yesterday. There is no question of justifying Gandhi ji’s murder. There can be no sympathy or justification of Gandhi ji’s murder. We all have full respect for Gandhi ji’s contribution to the nation.

