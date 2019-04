Lok Sabha Election 2019: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार (17 अप्रैल) को औपचारिक रूप में बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने खुद ही इसकी घोषणा की। साथ ही, बताया कि वह 2019 के लोक सभा चुनाव भी लड़ेंगी। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा बुधवार सुबह बीजेपी के भोपाल कार्यालय मिठाई लेकर पहुंची थीं। उस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुहास भगत, रामलाल और अनिल जैन भी मौजूद थे।

यह बोलीं साध्वी प्रज्ञा : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, ‘‘मैंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली है। मैं चुनाव में भी हिस्सा लूंगी और जीतूंगी।’’ सूत्रों के मुताबिक, साध्वी प्रज्ञा ने संकेत दिए हैं कि पार्टी उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस सीट पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दांव खेला है।

भड़काऊ भाषण देने के लिए मशहूर : साध्वी प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी रह चुकी हैं। दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा है। साध्वी प्रज्ञा को भड़काऊ भाषण देने के लिए भी जाना जाता है। भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी के सबसे मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

यह है भोपाल का समीकरण : भोपाल लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 25 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। बीजेपी दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी के रूप में पेश कर रही है। वहीं, साध्वी प्रज्ञा भी पहले कह चुकी हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे हिंदू विरोधी नेता को चुनौती देकर उन्हें खुशी मिलेगी।

Sadhvi Pragya Singh Thakur in Bhopal: I have formally joined BJP, I will contest elections and will win also. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/siAsXSMm1U

— ANI (@ANI) April 17, 2019