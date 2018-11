राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने सबसे ज्यादा ध्यान किसानों का रखा है। एक तरफ जहां कृषि यंत्रो को जीएसटी से बाहर किया तो वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग किसानों को पेंशन की भी सौगात मिलेगी। बता दें कि सात दिसंबर को प्रदेश में वोटिंग होनी है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मंगलवार को भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था।

क्या कुछ रहा खास-

– किसानों का कर्ज माफ: सचिन ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस बनती है तो सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी।

– महिलाओं की पढ़ाई मुफ्त: प्रदेश की बेटियों:- प्रदेश की महिलाओं-बेटियों को जब तक वो पढ़ना चाहें तब तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी।

– ट्रैक्टर और कृषि यंत्रो को जीएसटी से करेंगे मुक्त: किसानों की मदद के लिए ट्रैक्टर और बाकी सभी कृषि यंत्रो को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा।

– बुजुर्ग किसानों को पेंशन: बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई।

– बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगारों को सरकार देगी 3500 रुपए का भत्ता

-परीक्षार्थी यात्रियों को मुफ्त यात्रा: परीक्षार्थी यात्रियों को मुफ्त यात्रा मिलने की भी बात घोषणा पत्र में शामिल है।

LIVE: From the launch of INCRajasthan’s #JanGhoshnaPatra at PCC Office in Jaipur. #JanGhoshnaPatra_Rajasthan https://t.co/RKshBh5E75

— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) November 29, 2018