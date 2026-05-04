Sabang Assembly Election Result 2026 (सबांग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सबांग विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सबांग विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manas Ranjan Bhunia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Amulya Maity को उम्मीदवार बनाया। सबांग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मानस रंजन भुनिया ने जीत हासिल की थी। सबांग सीट पर हार जीत का अंतर 9864 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अमूल्य मैती को हराया था।

सबांग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sabang Election Result 2026

यहां देखें सबांग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sabang (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सबांग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alak Kumar Samai Rs 70,67,961 ~ 70 Lacs+ / Rs 14,67,850 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Graduate Amal Kumar Panda Rs 78,39,732 ~ 78 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 72 12th Pass Debashis Barman / Cases Age Education 0 32 12th Pass Gopinath Dey Rs 42,088 ~ 42 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Manas Ranjan Bhunia Rs 14,95,73,216 ~ 14 Crore+ / Rs 1,43,95,891 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 74 Graduate Professional Nakul Chandra Bera / Cases Age Education 0 53 Post Graduate Rafik Ali Saiyed Rs 7,77,355 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Tapan Kumar Sasmal Rs 10,09,436 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Graduate

सबांग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sabang Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सबांग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manas Ranjan Bhunia 2016 Manas Ranjan Bhunia 2011 Manas Ranjan Bhunia

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।