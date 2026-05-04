Rupahihat Assembly Election Result 2026 (रूपोहिहात विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की रूपोहिहात विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। रूपोहिहात विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Nurul Huda को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Najir Hussain को उम्मीदवार बनाया। रूपोहिहात सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के नूरुल हुदा ने जीत हासिल की थी। रूपोहिहात सीट पर हार जीत का अंतर 106352 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार नजीर हुसैन को हराया था।

रूपोहिहात विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rupahihat Election Result 2026

यहां देखें रूपोहिहात की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Akibur Rahman IND Awaited
Aminul Islam All India United Democratic Front Awaited
Anarul Hoque IND Awaited
Habibur Rahman IND Awaited
Jakir Hussain Faraji Asom Gana Parishad Awaited
Mainul Islam IND Awaited
Nurul Huda INC Awaited
Wakibur Islam IND Awaited

Rupahihat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रूपोहिहात विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Akibur Rahman IND-flag Rs 1,12,565 ~ 1 Lacs+ / Rs 86,480 ~ 86 Thou+
Cases Age Education
0 27 Graduate
Aminul Islam All India United Democratic Front-flag Rs 44,25,500 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
5 54 Post Graduate
Anarul Hoque IND-flag /
Cases Age Education
0 41 5th Pass
Habibur Rahman IND-flag Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
1 42 12th Pass
Jakir Hussain Faraji Asom Gana Parishad-flag Rs 2,21,04,241 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 52 Graduate Professional
Mainul Islam IND-flag /
Cases Age Education
0 33 Graduate
Nurul Huda INC-flag Rs 4,03,75,643 ~ 4 Crore+ / Rs 96,41,615 ~ 96 Lacs+
Cases Age Education
0 61 10th Pass
Wakibur Islam IND-flag Rs 56,65,138 ~ 56 Lacs+ / Rs 20,10,000 ~ 20 Lacs+
Cases Age Education
0 29 Graduate

रूपोहिहात में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rupahihat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रूपोहिहात में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे

Year
Party
Candidates Name
2011
AIUDF-flag
Mazibur Rahman

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
08:16 (IST) 4 May 2026

असम के डेमोव से कांग्रेस उम्मीदवार को सरकार बनने की उम्मीद

सिवसागर, असम: डेमोव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार गोगोई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि नतीजे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप होंगे। हमें आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।

07:52 (IST) 4 May 2026

किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’

असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।

07:44 (IST) 4 May 2026

जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी

असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

https://twitter.com/ANI/status/2051120419055505435?s=20

07:24 (IST) 4 May 2026

स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

07:15 (IST) 4 May 2026

बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी

असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

https://twitter.com/ANI/status/2051113344548139208?s=20

06:57 (IST) 4 May 2026

बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान

बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।

06:43 (IST) 4 May 2026

722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।

06:36 (IST) 4 May 2026

एग्जिट पोल में BJP को बढ़त

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।

06:35 (IST) 4 May 2026

आज आएगा असम चुनाव का फैसला

असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।