Rupahihat Assembly Election Result 2026 (रूपोहिहात विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की रूपोहिहात विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। रूपोहिहात विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Nurul Huda को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Najir Hussain को उम्मीदवार बनाया। रूपोहिहात सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के नूरुल हुदा ने जीत हासिल की थी। रूपोहिहात सीट पर हार जीत का अंतर 106352 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार नजीर हुसैन को हराया था।

रूपोहिहात विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rupahihat Election Result 2026

यहां देखें रूपोहिहात की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rupahihat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रूपोहिहात विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akibur Rahman Rs 1,12,565 ~ 1 Lacs+ / Rs 86,480 ~ 86 Thou+ Cases Age Education 0 27 Graduate Aminul Islam Rs 44,25,500 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 54 Post Graduate Anarul Hoque / Cases Age Education 0 41 5th Pass Habibur Rahman Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 42 12th Pass Jakir Hussain Faraji Rs 2,21,04,241 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Graduate Professional Mainul Islam / Cases Age Education 0 33 Graduate Nurul Huda Rs 4,03,75,643 ~ 4 Crore+ / Rs 96,41,615 ~ 96 Lacs+ Cases Age Education 0 61 10th Pass Wakibur Islam Rs 56,65,138 ~ 56 Lacs+ / Rs 20,10,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 29 Graduate

रूपोहिहात में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rupahihat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रूपोहिहात में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Mazibur Rahman

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।