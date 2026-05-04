असम की रोंगोनाडी विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की रोंगोनाडी विधान सभा सीट से Abdul Goffur, IND से, Hemkanta Miri, SUCI(C) से, Jakir Hussain, Rashtriya Ulama Council से, Jayanta Khaund, INC से, Kamal Barla, IND से, Pawan Sautal, Jharkhand Mukti Morcha से, Rishiraj Hazarika, BJP से, Swapan Puddar, IND से, Tikendra Thapa, AAP से उम्मीदवार हैं।

असम में रोंगोनाडी विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। रोंगोनाडी विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

रोंगोनाडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rongonadi Election Result 2026

यहां देखें रोंगोनाडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rongonadi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रोंगोनाडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Goffur Rs 42,20,000 ~ 42 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 37 10th Pass Hemkanta Miri Rs 12,15,715 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Graduate Professional Jakir Hussain / Cases Age Education 8 38 8th Pass Jayanta Khaund Rs 67,74,62,921 ~ 67 Crore+ / Rs 39,80,16,423 ~ 39 Crore+ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Kamal Barla Rs 29,11,430 ~ 29 Lacs+ / Rs 7,50,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 32 Post Graduate Pawan Sautal / Cases Age Education 0 40 12th Pass Rishiraj Hazarika Rs 6,16,82,673 ~ 6 Crore+ / Rs 2,57,68,491 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 36 12th Pass Swapan Puddar Rs 74,80,000 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass Tikendra Thapa / Cases Age Education 0 69 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।