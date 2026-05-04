Rejinagar Assembly Election Result 2026 (रेजिनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रेजिनगर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रेजिनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rabiul Alam Chowdhury को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Arabinda Biswas को उम्मीदवार बनाया। रेजिनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रबीउल आलम चौधरी ने जीत हासिल की थी। रेजिनगर सीट पर हार जीत का अंतर 68268 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अरविंद बिस्वास को हराया था।

रेजिनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rejinagar Election Result 2026

यहां देखें रेजिनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rejinagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रेजिनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajarul Mollick Rs 22,75,500 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Ataur Rahaman Rs 1,05,52,372 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 38 10th Pass Babar Ali / Cases Age Education 0 63 8th Pass Bapan Ghosh Rs 26,70,570 ~ 26 Lacs+ / Rs 4,62,500 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 37 8th Pass Humayun Kabir Rs 4,44,14,849 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 63 Graduate Humayun Kabir / Cases Age Education 0 32 8th Pass Jillu Sk Rs 68,50,000 ~ 68 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 8th Pass Tushar Kanti Chatterjee Rs 90,05,501 ~ 90 Lacs+ / Rs 37,000 ~ 37 Thou+ Cases Age Education 3 67 Post Graduate

रेजिनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rejinagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रेजिनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rabiul Alam Chowdhury 2016 Rabiul Alam Chowdhury 2011 Humayun Kabir

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।