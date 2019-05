केरल में कन्नूर के सात पोलिंग बूथ पर 19 मई को वोटिंग हुई। पिलाथरा को संयुक्त डेमोक्रेटिक मोर्चा (यूडीएफ) के पोलिंग एजेंट और एक महिला मतदाता के घरों पर बमों से हमले किए जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजे शैलेट के घरों पर उपद्रवियों ने बम फेंकें। दरअसल 23 अप्रैल को शालेट जब अपना वोट पिलाथरा के बूथ नंबर 19 पर वोट डालने जा रही थीं तो वो अपना वोट नहीं डाल पाईं थी क्योंकि उनके नाम से कोई और वोट डाल चुका था। ऐसे में 19 मई को रिपोलिंग करवाई गई जिसमें उन्होंने वोट डाला।

सीपीएम पर लगा आरोप: जिला कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट सथीसन पचेनी ने कहा यह सीपीएम द्वारा गुंडों को समर्थन देने की वजह से हो रहा है और अब गुंडे सीपीएम के हाथ से भी बाहर जा चुके हैं। लेकिन इस बात का नुकसान पार्टी को जरूर होगा। वही पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का क्या है कहना: इस पूरे मामले पर डीएसपी पीके कृष्णन का कहना है कि हम उन मोटरबाइक सवारों की तलाश कर रहे हैं जो यहां से गुजरे थे। हमारी तरफ से कोशिश जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि 19 मई को ही जब यूडीएफ कैंडीडेट राजमोहन बूथ पहुंची तो वो शालेट के साथ बात करने लगीं । जिसपर एलडीएफ ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

एलडीएफ ने दर्ज की शिकायत: इस मामले को लेकर एलडीएफ ने बाद में शिकायत भी दर्ज की। हालांकि वोटर ने कहा कि यूनिनाथन ने उनका वोट नहीं देखा लेकिन लोकतंत्र के जीत की बात कही।

