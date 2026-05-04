Ratua Assembly Election Result 2026 (रतुआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रतुआ विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रतुआ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Samar Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Abishek Singhania को उम्मीदवार बनाया। रतुआ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के समर मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। रतुआ सीट पर हार जीत का अंतर 75650 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अभिषेक सिंघानिया को हराया था।

रतुआ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ratua Election Result 2026

यहां देखें रतुआ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ratua (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रतुआ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abishek Singhania Rs 28,34,195 ~ 28 Lacs+ / Rs 98,217 ~ 98 Thou+ Cases Age Education 1 48 Graduate Alam Mottakin Rs 2,15,24,090 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Arjun Mandal / Cases Age Education 0 31 5th Pass Bikash Mandal Rs 7,61,560 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Jahur Alam Rs 1,75,76,325 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 61 Post Graduate Lakshi Narayan Chowdhury / Cases Age Education 1 65 8th Pass Lopamudra Jha Rs 70,34,000 ~ 70 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Mantu Mandal Rs 9,000 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Md Sohel / Cases Age Education 0 30 12th Pass Md. Shariful Rs 37,500 ~ 37 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 10th Pass Nur Mohammad Rs 34,294 ~ 34 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Literate Royal Islam / Cases Age Education 0 35 Graduate Samar Mukherjee Rs 56,93,710 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 84 12th Pass Soutam Kr. Singha Rs 13,96,828 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate

रतुआ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ratua Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रतुआ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Samar Mukherjee 2016 Samar Mukherjee 2011 Samar Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।