रताबारी विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

रताबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिजॉय मलाकर ने जीत हासिल की थी। रताबारी सीट पर हार जीत का अंतर 36221 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार शंभू सिंह मल्लाह को हराया था।

रताबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ratabari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रताबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bijoy Malakar 2016 Kripanath Mallah 2011 Kripanath Mallah

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।